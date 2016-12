La nuova vita di Nissan X-Trail

09:00 - Una gamma impressionante di Suv e crossover. È quella Nissan, che ha rispolverato il nome X-Trail per un Suv dallo stile dinamico e moderno, molto diverso dal modello che conoscevamo all’inizio degli anni 2000. Arriverà a settembre in Italia, con la trazione integrale All Mode ma anche con versioni due ruote motrici, motorizzazioni nuove e più “leggere” di quelle del vecchio X-Trail e un cambio automatico Xtronic a richiesta.

Con Juke e Qashqai, il nuovo X-Trail eleva ancora l’offerta Nissan nel segmento, che si esalta poi con il grande Murano e i crossover premium Infiniti. Il tratto principale del nuovo X-Trial è il design completamente rivisto e in linea col family feeling Nissan: ci sono fari dal design aggressivo, le luci diurne a LED e le luci posteriori a forma di boomerang, il bellissimo tetto panoramico. Gli interni svelano un look hi-tech di grande appeal e la strumentazione è davvero premium, ma quel che sorprende è la qualità dei rivestimenti e la grande versatilità, con 7 posti a sedere e due mensole nel portabagagli per utilizzare al meglio gli spazi. Molto ricca la dotazione di sicurezza, con il Safety Shield per la protezione dei passeggeri, l’Intelligent Parking Assistant e il sistema di sensori e telecamere Around View Monitor.

La gamma motori è un’altra sorpresa in positivo del nuovo X-Trail. Il turbodiesel di punta ha piccola cilindrata – 1,6 litri da 130 CV – ed è disponibile con trazione anteriore e cambio manuale, trazione anteriore e cambio Xtronic, trazione integrale e cambio manuale. In quest’ultima declinazione abbatte i consumi di gasolio ad appena 4,3 litri/100 km, il 18% in meno del diesel base della generazione precedente e un dato impensabile per la mole del Suv, che è lungo circa 4,65 metri. Anche il benzina avrà cilindrata 1.6, ma la potenza espressa da questo turbo è di 163 CV. Tre gli allestimenti – Visia, Acenta e Tekna – e un listino molto interessante che va da 27.500 a 34.300 euro.