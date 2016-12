La nuova era del double Chevron

10:00 - Con il debutto della Citroen Cactus comincia una vera e propria nuova era per il Costruttore francese. Questo curioso, variopinto e originalissimo modello, non è semplicemente un nuovo prodotto, ma un segnale, l’indicazione di una nuova strada per il percorso futuro che affronterà la Casa.

Vale la pena di spendere due parole per inquadrare meglio il significato della Cactus per Citroen e per l’intero gruppo Psa di cui fa parte, insieme a Peugeot. La dirigenza dell’azienda ha delineato negli ultimi tempi una nuova strategia per i suoi marchi, allo scopo di differenziarli maggiormente rispetto a oggi: nel destino della Citroen, in particolare, ci sono dei modelli dal prezzo più accessibile, ma non per questo definibili low cost nel senso tradizionale del termine. Anzi: i loro tratti qualificanti saranno quelli della creatività e dell’originalità, in piena linea con la tradizione del brand.

La nuova Cactus, davvero simile all’omonima concept presentata a Francoforte a settembre, di soluzioni intelligenti e originali ne è piena. Quella che più la caratterizza sono senza dubbio i paraurti Airbump, realizzati in plastica e “riempiti” con vere e proprie bolle d’aria che attutiscono gli urti, ma non mancano altre idee sorprendenti. Una si trova dentro l’abitacolo, dove un insolito divanetto anteriore ha preso il posto dei sedili singoli.

Sensibilmente più corta di una Citroen C4 (416 cm contro 433), la Cactus risulta anche più stretta (173 cm contro 179), mentre in altezza eguaglia praticamente la sorella (148 cm contro i 149 della C4). La vera differenza fra le due, tuttavia, è sul piano del peso: la Cactus si ferma al sorprendente valore di 1.000 kg, praticamente due quintali meno dell’altra.

Il merito è di una serie di soluzioni innovative: oltre all’adozione di numerose parti in alluminio, come il cofano e alcune sezioni della scocca, bisogna sottolineare anche la scelta dei vetri con apertura a compasso per le portiere posteriori. Da sola, questa soluzione ha comportato un risparmio di peso pari a ben 11 kg, come sottolinea Citroen.

La nuova Cactus sarà presentata in anteprima il prossimo 4 marzo al Salone di Ginevra, e arriverà in Italia nel mese di settembre, con dieci diverse tinte per la carrozzeria, che si potranno combinare con i quattro colori disponibili per gli Airbump. Quattro saranno anche i motori: oltre ai due benzina tre cilindri, il 1.2 VTi aspirato da 82 CV e il turbo THP a iniezione diretta da 110 CV, ci saranno anche i nuovi quattro cilindri HDi da 92 o 100 CV.