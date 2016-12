La MINI classica scopre le 5 porte

07:30 - Tutto l’universo MINI in forme nuove. La seconda generazione della MINI, da quando fu rilevata dal gruppo BMW agli inizi degli anni 2000, si propone infatti per la prima volta anche in carrozzeria 5 porte. Una soluzione finora riservata soltanto alla Countryman e che rispecchia la grande flessibilità del progetto MINI, che coltiva l’ambizione di aprirsi a nuove possibilità. Le misure restano compatte, racchiuse in circa 4 metri, e charme ed esclusività restano immutabili.

La nuova MINI 5 porte è una vera piccola premium. Ha dotazioni da ammiraglia, uno stile curato fin nei minimi particolari e motorizzazioni brillanti ed efficienti. L’allungamento della carrozzeria – 16 cm di più – esalta ancora le possibilità estetiche della MINI, per il tetto che può essere di colore differente rispetto alle fiancate, per le leggendarie “stripes” che corrono sulla vettura e per i dettagli raffinati con cui possono essere personalizzate le calotte dei retrovisori esterni e il cofano motore. Il passo cresce di ben 7 cm e così anche l’abitabilità interna per 5 passeggeri è maggiore. Una MINI più funzionale, il cui bagagliaio accresce di ben 67 litri la sua capacità rispetto alla 3 porte, arrivando ora a 278 litri. I gruppi ottici sfruttano i LED, per le luci diurne e di svolta anteriori, le luci posteriori, i fendinebbia, e a LED sono anche le luci interne color arancione.

La MINI 5 porte vanta di serie il servosterzo elettromeccanico con funzione Servotronic, i controlli elettronici della stabilità e della trazione (DSC + DTC), il blocco elettronico del differenziale. Le versioni sportive Cooper S e Cooper SD hanno anche il Performance Control, con una nuova taratura di molle e ammortizzatori. Tra gli optional ci sono sospensioni ancora più sofisticate e il “MINI Driving Modes”, una manopola posta alla base della leva del cambio che permette di cambiare la dinamica di marcia secondo tre modalità. Tra le altre dotazioni, citiamo il Park Distance Control per le manovre di parcheggio, il tetto in vetro ad azionamento elettrico, i mancorrenti sul tetto, i retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente, i sedili riscaldabili e il climatizzatore automatico bizona.

Quattro le motorizzazioni, due diesel e due benzina, tutte biturbo, per potenze che vanno dai 116 CV del 3 cilindri diesel della MINI Cooper D ai 192 CV della Cooper S benzina. In autunno poi arriveranno anche le MINI One 5 porte da 102 CV e MINI One D da 95 CV. I cambi a disposizione sono il manuale a 6 marce, l’automatico Steptronic a 6 rapporti e lo Steptronic sportivo sempre a 6 rapporti.