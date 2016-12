La griffe Castagna sulla Peugeot 508 RXH

09:00 - Un abito su misura per la Peugeot 508 RXH, la wagon ibrida elettrica della Casa francese. A confezionarlo è l’Atelier Castagna, uno dei nomi storici della carrozzeria auto italiana, fondata a Milano nel 1849. L’esemplare unico che ne è nato è di una eleganza rara: colore bordeaux a contrasto su un gioco di opachi e lucidi. Ma volendo Castagna dice che ha pronta un’intera gamma di colori in sintonia col gusto francese per le automobili di classe, qual è indubbiamente la 508 RXH.

La Peugeot 508 RXH by Atelier Castagna fa un uso raffinato del legno, una caratteristica della carrozzeria milanese. Le modanature esterne sono in rovere affumicato e valorizzano lo spigolo che esalta la linea di cintura. Legno che è stato esteso anche al vano bagagli, le cui fiancate sono rivestite come il piano di appoggio, con mensole in rovere. Tutto è un gioco di contrasti, perché la 508 RXH a trazione integrale è una delle auto più hi-tech di Peugeot, vista la sofisticata tecnologia HYbrid4 che abbina la motorizzazione 2.0 HDi diesel da 163 CV a un motore elettrico montato posteriormente da 37 CV, e che può essere modulata secondo svariate condizioni di marcia.