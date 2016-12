La gara degli spot tra le Case auto

13:00 - C’è un evento sportivo, negli Stati Uniti, che è in grado di catalizzare l’attenzione (e le scelte televisive, soprattutto), di centinaia di milioni di persone. Il Super Bowl, la finale del seguitissimo campionato nazionale di football NFL, è un evento all’altezza di appuntamenti come i mondiali di calcio o le olimpiadi, in termini di pubblico.

Le grandi multinazionali sanno che l’occasione è ghiottissima, e ogni anno si sfidano a colpi di spot d’autore, che spesso e volentieri coinvolgono registi di primissimo livello e grandi star di Hollywood. Le Case automobilistiche, ovviamente, non mancano mai l’appuntamento. Anzi, sono spesso le artefici di alcune delle pubblicità più toccanti o divertenti che vengono trasmesse durante la partita.

Da quando nel 2009 Fiat è entrata per la prima volta nel capitale di Chrysler, anche i Costruttori italiani hanno cominciato a fare capolino sulle tv degli americani durante gli intervalli pubblicitari della partita. E pian piano si sono ritagliate il loro posto, conquistando spazi sempre più ampi. L’ultima in ordine di tempo a raggiungere gli schermi è stata la Maserati, grande protagonista nel 2013 per il boom di vendite registrato in tutto il mondo, grazie ai suoi due ultimi arrivi, la Quattroporte e la Ghibli.

Proprio quest’ultima, che poi è il modello capace di generare i maggiori volumi di vendita, è stata protagonista dello spot con cui il Tridente si è ripresentato oltreoceano: un minuto e mezzo per dire che la Maserati c’è, ed è pronta a colpire la concorrenza, dritto al cuore (http://www.youtube.com/watch?v=KmpiwU50f5w) .

Decisamente meno “minacciosi” gli spot di altri Costruttori: quello dell’Audi, che quest’anno ha puntato sulla compatta A3 Sedan, costituisce un ottimo esempio del registro comico scelto da molte Case. Per sottolineare il rifiuto di ogni compromesso nella progettazione dell’ultima nata, il marchio ha dato vita virtuale a un paradossale incrocio tra un dobermann e un chihuahua, dalle conseguenze (ovviamente) oscillanti tra il catastrofico e il ridicolo (http://www.youtube.com/watch?v=zl0zw1YVZd4) .

Il tema della sicurezza è da sempre un cavallo di battaglia delle grandi Case, oltre che un evergreen della loro comunicazione: a sceglierlo come tema portante del proprio spot è stata la Hyundai, che sta lanciando sul mercato americano la seconda generazione della sua ammiraglia, la Genesis. Il messaggio è semplice e diretto: i suoi nuovi sistemi di sicurezza attiva hanno lo stesso istinto protettivo di un buon padre di famiglia. (http://www.youtube.com/watch?v=RGr9t5Wfrv0)