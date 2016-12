La firma Castagna su Peugeot 2008

09:00 - Peugeot 2008 è forse la prima, vera world car della Casa francese. Prodotta in tre continenti e modernissima nel linguaggio stilistico – è un crossover – perché fa evolvere il segmento B verso forme nuove e altrettanto nuove forme di personalizzazione. È il caso dell’ultima versione firmata Castagna, l’atelier di lusso delle auto, che con Peugeot ha già lavorato alla sontuosa personalizzazione della 508 RXH, la grande wagon ibrida diesel/elettrica.

Ciò che contraddistingue la Peugeot 2008 Castagna sono i colori: l’accostamento Blu Indaco e Rosso fiammante per la carrozzeria, che danno fascino ed energia, cui si aggiunge il bianco delle impunture. Le cuciture sono incrociate a mano e legano l’esclusiva lavorazione a patchwork in Alcantara con una esclusiva stampa in resina 2D. E rosso e Alcantara blu sono pure le sedute dei sedili, la cui parte centrale è un intreccio in fibra naturale colorata “che rimanda al vimini, ai panama, alle paglie delle borse estive”, spiega Gioacchino Acampora, titolare e anima della Carrozzeria Castagna. Anche il cruscotto è diviso in due colori: al centro una modanatura in Alcantara rossa e con stampa in resina 2D, mentre il cupolino della strumentazione è un tutt’uno con il volante e costituisce un cockpit dai toni cuoio, dunque caldi e morbidi.

Una fuoriserie elegantissima la 2008 Castagna presentata l’altra sera a Roma. Che ha un bagagliaio dall’impronta nautica, visto il pianale in legno con gomma bianca. A completare la dotazione del crossover Peugeot firmato Castagna c’è poi un set di 6 borse realizzato con gli stessi materiali dell’abitacolo e con le stesse finiture. Dettagli unici per un’auto unica! Capace di affrontare il Peugeot World Tour di Andrea Tozzi con una tappa monstre dal Portogallo al Giappone, come di partecipare alla Dakar con la “muscolare” versione DKR.