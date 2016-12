La firma Brabus sulla Mercedes Classe C

08:00 - Un po’ di pepe per la nuova Mercedes Classe C. Non che ce ne sia bisogno, la berlina tedesca è un mix perfetto di eleganza e dinamicità, ma se a metterci le mani sopra è Brabus, allora è lecito aspettarsi un’iniezione di potenza. Più che sopra, Brabus ha messo le mani sotto il cofano della nuova Classe C, montando una specifica centralina per il motore a benzina della C200 e cambiando gli estrattori di questa e della C200 BlueTec a gasolio. Così non solo si vedono i quattro terminali di scarico, ma la potenza cresce di buoni 41 CV sulla C200 e di 50 CV sulla C200 BlueTec.

I modelli Mercedes firmati Brabus sono quelli con motore 4 cilindri. Il 2.0 della C200 arriva a sviluppare 225 CV e 330 Nm di coppia (30 Nm in più), mentre il 2.1 turbodiesel della C200 BlueTec viene potenziato fino a 220 CV e 450 Nm di coppia massima (50 Nm in più). Detto della velocità massima, che in entrambi i casi supera i 240 km/h, la compassata berlina tedesca con motore benzina riesce a scattare da 0 a 100 in appena 4,7 secondi; più lenta la diesel coi suoi 7 secondi. Ad avvalersi del pacchetto Brabus in post-vendita potranno però soltanto i clienti delle versioni Avantgarde o Exclusive. Il tuning sulle sospensioni è stato sviluppato in collaborazione con lo specialista Bilstein.

Dal punto di visto estetico, il design della Mercedes Classe C Brabus è davvero originale. Si notano i massicci fascioni paraurti, lo spoiler posteriore, le prese d’aria frontali specifiche e più efficienti e appunto i quattro terminali di scarico. I cerchi in lega sono disponibili nelle misure da 18 a 20 pollici, e in quest’ultimo caso possono accogliere pneumatici sportivi Continental, Pirelli e Yokohama nelle misure 225/35 davanti e 255/30 dietro. All’interno spiccano i rivestimenti in pelle e Alcantara.