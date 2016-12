La classe infinita di Mercedes AMG GT

08:00 - Inventare qualcosa di nuovo e lasciare tutti a bocca aperta. Ci è riuscita Mercedes svelando la AMG GT ad Affalterbach (quartier generale di AMG), una premiere d’eccezione alla presenza di Lewis Hamilton e Nico Rosberg, ma è la nuova coupé sportiva due posti secchi un’auto eccezionale. La Mercedes AMG GT promette piacere di guida puro, grazie all’assetto sportivo, il baricentro basso e la ripartizione dei pesi che privilegia il retrotreno (rapporto 47/53). Disponibile in due versioni – GT e GT S – la nuova super sportiva Mercedes raggiunge in entrambi i casi i 310 km orari.

Con la nuova vettura, Mercedes raddoppia la gamma AMG di vetture super prestazionali, accanto alla SLS AMG. La carrozzeria leggera e lo stesso motore sfruttano infatti le potenzialità dell’alluminio, che riducendo i pesi ottimizza le prestazioni e l’efficienza. Il propulsore della Mercedes AMG GT è il V8 biturbo benzina di cilindrata 4 litri, un motore anch’esso nuovo, che nella versione base sviluppa 462 CV e ben 600 Nm di coppia massima, mentre in quella ancor più entusiasmante GT S 510 CV e 650 Nm di coppia disponibile fin dai 1.750 giri al minuto. Il risultato sta nei 4 secondi netti per l’accelerazione da 0 a 100, addirittura 3,8 secondi la GT S. La trasmissione è in entrambi i casi l’automatica a doppia frizione e 7 rapporti.

L’esclusività della AMG GT è anche tecnica. I motori vengono assemblati a mano nello stabilimento di Affalterbach, secondo il principio del “one man, one engine”, e rigorosamente numerati anche a beneficio dei clienti. Gli ammortizzatori sono a regolazione elettronica e la AMG GT S dispone anche del differenziale elettronico autobloccante montato sul retrotreno. I cerchi standard sono da 19 e da 20 pollici. Un’esclusività che sarà riaffermata dai prezzi della Mercedes AMG GT, attesi ben oltre i 100 mila euro.