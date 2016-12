L’anima polivalente di Mercedes Vito

08:00 - Quando si dice la versatilità. Un furgone, ma anche una comoda navetta per il trasporto passeggeri: nel primo caso si propone con tre differenti lunghezze, nel secondo persino in una versione Tourer full optional con 8 airbag di serie. Stiamo parlando di Mercedes Vito, la nuova generazione del veicolo, che per non smettere di stupire si propone oggi al listino con la trazione anteriore, posteriore o integrale, secondo le esigenze. Chiaro perché il suo motto sia: uno per tutti!

Il nuovo Mercedes Vito è insomma un veicolo polivalente, adatto a ogni uso e capace di soddisfare qualsiasi esigenza. La capacità delle versioni furgonate arriva alle 3,2 tonnellate, mentre nella versione Mixto offre il comfort della cabina doppia e i vantaggi del veicolo commerciale. Insomma una gamma completa, che per il solo trasporto passeggeri è disponibile nelle versioni Tourer base, Tourer Pro e Tourer Select. Gli interni sembrano proprio quelli di una berlina Mercedes: per comfort, spaziosità, per la plancia (completamente riprogettata) ergonomica e funzionale. I vani interni per lo stivaggio sono innumerevoli e per molti Vito è il veicolo ideale per conciliare lavoro e tempo libero. La variante Marco Polo è l’espressione ideale di questo concetto.

Il nuovo Mercedes Vito è stato ridisegnato con un occhio attento all’efficienza. Col suo Cx di 0,32 riduce la resistenza aerodinamica e i consumi di carburante, migliorando anche le prestazioni di marcia. La gamma motori si basa su due turbodiesel e cinque livelli di potenza. Inedito è il 1.6 CDI da 88 oppure 114 CV, mentre collaudato e affidabile è il 2.2 CDI disponibile in tre livelli di potenza: 136, 163 e 190 CV. Per le trasmissioni è anche disponibile l’evoluto cambio automatico a doppia frizione 7G-Tronic.