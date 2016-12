L’agonismo di McLaren 650S Sprint

08:30 - Una supercar tanto bella quanto “cattiva”, tanto originale nella sua livrea racing arancio/bianca/nera quanto raffinata nella meccanica. È l’ultima delle McLaren GT ed è stata svelata durante il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in California. È la McLaren 650S Sprint, che evolve in senso sportivo la McLaren 650S grazie all’assetto da gara, con sospensioni ProActive Chassis Control, all’alettone che accresce la resa aerodinamica e con motore e cambio tarati appositamente.

Il motore della nuova, superba McLaren è il V8 biturbo benzina di 3,8 litri da 650 CV. L’assetto è ribassato rispetto al modello da cui deriva e il telaio monoscocca è in fibra di carbonio, materiale che per la sua leggerezza è stato utilizzato anche per il sedile guida. Come ogni vettura da corsa, l’abitacolo è chiaramente ridotto all’osso e non mancano le sofisticate cinture di sicurezza a sei punti e l’impianto antincendio integrato. Come già la “normale” McLaren 650S, le gomme sono Pirelli da 19 pollici, mentre il sistema frenante si basa sugli “Brake Steer”, molto sensibili al piede del pilota e che garantiscono un livello di frenata superiore. La McLaren 650S Sprint verrà commercializzata al prezzo di 198.000 sterline (circa 250 mila euro).