Kia Sportage, l’idea per l’estate

08:00 - Un regalo estivo per i clienti italiani di Kia e in particolare per quelli che nelle scorse settimane hanno acquistato il nuovo Sportage, veicolo di punta della Casa coreana. Con il programma Kia Summer, viene infatti offerto un tagliando speciale ai clienti, completamente gratuito, che fino al 30 settembre prevede 7 controlli importanti per la sicurezza del veicolo e dei suoi passeggeri.

I 7 controlli inclusi nel programma riguardano: efficienza e allineamento fari, controllo dell’impianto frenante, controllo delle sospensioni, della batteria e dell’alternatore, livello liquidi, controllo dell’olio, usura del battistrada e pressione degli pneumatici, spazzole tergicristallo. Perfetti per testare le condizioni, ad esempio, del nuovo Kia Sportage, Suv medio sottoposto a restyling nelle scorse settimane. Ha un frontale ridisegnato, le luci posteriori a LED, inediti cerchi in lega da 17 e 18 pollici e sul tetto spicca la nuova antenna a “pinna di squalo”. Il Suv è stato anche modificato nella taratura delle molle posteriori, mentre all’interno spiccano i raffinati materiali soft-touch sulla plancia e i due monitor, uno dei quali LCD a colori funge da display per la telecamera posteriore e gestisce le funzioni del Kia Media Box.

La gamma prevede anche la versione a Gpl, con un impianto firmato dall’azienda italiana BRC, ma Kia Sportage è disponibile anche col motore 1.6 benzina da 135 CV, il 1.7 diesel da 115 CV e il brillante 2.0 sempre diesel declinato nei due livelli di potenza di 136 e 184 CV. I prezzi di nuovo Sportage partono da 20.250 euro.