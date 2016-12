Kia Sportage gioca la carta del Gpl

09:00 - Stile e furbizia. Così si può definire la strategia Kia di proporre il restyling di Sportage e al contempo lanciare l’interessante versione a gpl. Stile perché il Suv ha un design riuscitissimo (che in effetti cambia poco) e che si è fatto molto apprezzare da noi, furbizia perché in un momento di vacche magre per il mercato auto italiano soltanto il gpl (e un po’ il metano) tira che è una bellezza.

Il lifting di Sportage ridisegna la griglia a nido d’ape e la mascherina, aggiunge l’antenna a “pinna di squalo”, le luci posteriori a LED e cerchi in lega nuovi da 17 e 18 pollici. Significative le modifiche alle sospensioni e alle molle posteriori e nuova è la barra antirollio che serve a ridurre il sottosterzo. Più evidenti le modifiche interne, dove spiccano i materiali soft-touch sulla plancia e i pannelli porta superiori, mentre il cruscotto integra un display TFT da 4,2 pollici e uno schermo LCD a colori da 4,3 pollici touchscreen, che funge da display per la telecamera posteriore e gestisce le funzioni del Kia Media Box. Il sistema audio Infinity Premium Sound System si avvale di amplificatore e 7 altoparlanti.

I motori di Kia Sportage sono il 1.6 benzina da 135 CV, il 1.7 diesel da 115 CV e il 2.0 CRDi sempre diesel da 136 o 184 CV, anche con cambio automatico. Ma la grande carta da giocare sul mercato italiano è l’alimentazione a gpl. Kia si è avvalsa del partner italiano BRC e non è un caso che proprio a Cherasco (dove l’azienda ha la sua sede) sia stata presentata la versione aggiornata del Suv. BRC ha avuto il merito di partire dal motore 1.6 benzina per mantenere l’iniezione diretta anche per la carburazione del gpl. Come già il precedente modello, anche la nuova versione di Sportage è disponibile sia a trazione anteriore che 4x4, queste ultime raggruppate nel nuovo allestimento Rebel. A listino in Italia da questa settimana, nuovo Kia Sportage costa a partire da 20.250 euro, la versione EcoGpl+ costa 22.750 euro, stesso prezzo della gamma d’accesso a gasolio.