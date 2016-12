Kia Soul Eco-Gpl+, sorpresa d’estate

08:00 - Efficienza, potenza e innovazione. La nuova Kia Soul Eco-Gpl+ ha molte ragioni da rivendicare: l’iniezione diretta riduce del 10% le emissioni di CO2, i 130 CV sono una dose più che generosa per la categoria e in più l’innovazione che permette di avviare il motore già a gas, risparmiando sulla benzina fin dall’accensione. Gli impianti ibridi benzina/gpl di solito avviano il motore con la benzina e poi passano al carburante più economico.

Motore 4 cilindri 1.6, Kia Soul Eco-Gpl+ propone dunque il gpl con l’iniezione diretta nella camera di combustione, sfruttando gli stessi iniettori del motore benzina e ottimizzando così il rendimento del motore stesso. La potenza massima di 130 CV è davvero un surplus nel segmento dei monovolume compatti medi, e la velocità massima di 185 km/h è identica a quella della versione 1.6 GDI a benzina. Ma questa versione ibrida, col doppio serbatoio pieno, ha il vantaggio di assicurare un’autonomia di marcia di 1.300 km! Il consumo medio nel ciclo combinato è di 8,8 litri/100 km, vale a dire che il risparmio netto sul costo del carburante, rispetto alla Soul 1.6 GDI a benzina, è del 40% circa.

La dotazione di serie della nuova Kia Soul Eco-Gpl+ comprende i fari a LED anteriori e posteriori, i cerchi in lega da 18 pollici, il climatizzatore, il Cruise Control, il vivavoce Bluetooth con comandi al volante e audio streaming, la telecamera posteriore e volante e pomello dal cambio in pelle. La promozione lancio, fino al 31 agosto, offre la Soul Eco-Gpl+ allo stesso prezzo di 21.000 euro della versione diesel. Non solo, ma la garanzia ufficiale della Casa è di 7 anni e sul nostro mercato non ne esistono di vetture a gpl con la stessa copertura.