Kia Soul, arriva la seconda serie

09:00 - La faccia simpatica, il look frizzante. Kia Soul è il crossover di piccola taglia che porta una ventata di originalità nel segmento B. Kia ha rinnovato completamente il veicolo rispetto al modello del 2008 e l’ha presentato a Sciacca, annunciando l’arrivo sul nostro mercato per la metà di aprile. Con i soliti punti forti Kia: buon rapporto qualità/prezzo e garanzia di 7 anni (o 150 mila km) sull’intero veicolo. Il nuovo Soul servirà a trainare le vendite Kia in Italia, dopo le quasi 30 mila unità del 2013, che le valgono una quota del 2,5% circa del mercato italiano.

Il crossover coreano è innanzitutto più grande del modello di cui prende il posto. Pochi centimetri a dire il vero, ma quanto basta per incrementare i valori di spaziosità dell’abitacolo. Tutto è stato ridisegnato all’interno, a cominciare dalla plancia, dove spicca il nuovo display da 8 pollici con un’interfaccia tipo tablet molto user friendly. Il pianale produttivo è lo stesso della gamma Cee’d e sfrutta acciai ad elevata rigidità torsionale. Due le motorizzazioni pronte al lancio in Italia: 1.6 benzina da 132 CV a iniezione diretta e 1.6 turbodiesel da 128 CV. La promozione lancio abbatte il prezzo base a 15.950 euro. Entro fine 2014 arriverà poi la versione bifuel a gpl.