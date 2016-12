Kia GT4 Stinger, granturismo 2+2 posti

10:00 - Pochi sanno che Kia ha una storia di successi sportivi importante, forse perché relegati al trofei americani seguitissimi dal pubblico e basati su modelli derivati dalla produzione di serie. La Optima ne è un esempio recente, ma ora la più antica Casa coreana ha deciso di esprimere la sua idea di sportività con una vera coupé 2+2 posti a trazione posteriore: la GT4 Stinger, una delle grandi sorprese dell’ultimo Salone di Detroit.

Disegnata dal Centro Stile Kia in California, la GT4 Stinger è una granturismo dall’impronta tipicamente “americana”, ma con molte specifiche europee: assetto basso, struttura leggera, pneumatici Pirelli P Zero da 20 pollici e misura differenziata (più larghe le gomme anteriori). Ed è proprio al campionato Pirelli World Challenge 2014 che la Kia GT4 Stinger intende partecipare. Il motore è un classico 4 cilindri 2.0 turbo benzina a iniezione diretta, che sviluppa 315 cavalli di potenza, ma le versioni da corsa possono arrivare fino a 400 CV. Una vera supercar insomma e Kia non nasconde l’ambizione di portare la GT4 Stinger sulle strade nordamericane e anche quelle europee.