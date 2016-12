Jeep Renegade, al via le vendite

00:07 - Nella strana estate italiana del 2014, l’abbiamo vista in tutte le salse: camuffata per non farsi riconoscere, scintillante negli showroom più esclusivi, protagonista di eventi e serate. È Jeep Renegade e quando si parla di lei le esasperazioni si sprecano: prima Jeep di segmento B, prima ad essere costruita in Italia (a Melfi, in Basilicata), prima a proporsi anche a trazione anteriore, per una Jeep suona strano ma le doti off-road del piccolo Suv non ne risentono.

Questo mese la nuova Jeep Renegade arriva finalmente sul mercato italiano e presto lo farà in tutta Europa. Viene proposta in tre allestimenti - Longitude, Limited e Trailhawk – ma in fase di lancio sarà disponibile anche l’esclusiva Opening Edition. Subito i prezzi, perché il “sogno” di una Jeep è stato fatto da molti, ed ecco che la forbice va da 23.500 euro per i modelli Longitude e Limited con motore 1.4 benzina da 140 CV con Start&Stop (già un bel mezzo!) ai 32.800 euro del top di gamma Trailhawk 2.0 MultiJet II diesel da 170 CV, che offre il plus del cambio automatico a 9 rapporti e della trazione 4x4. Un altro possibile propulsore è il 1.6 MultiJet II da 120 CV, con cambio manuale a 6 marce e la trazione 4x2, mentre il MultiJet II 2.0 è proposto anche nella versione da 140 CV con cambio manuale e trazione integrale.

Jeep Renegade ha uno spirito giovane e sportivo. Il look è compatto e squadrato e dà un’idea di robustezza evidente, che ne enfatizza lo spirito avventuroso. Fiat e Chrysler hanno fatto le cose senza lasciare nulla di intentato e proporranno Renegade anche in carrozzerie con tetto apribile elettrico. Gli interni presentano un look moderno e in linea con il DNA del brand Jeep, e l’abitacolo mette in mostra materiali di pregio e contenuti tecnologici di ultima generazione. Il massimo sta però nella dinamica di guida, con le versioni 4x4 che offrono fino a 5 modalità di marcia per garantire le migliori prestazioni su qualsiasi superficie. Le sospensioni sono a ruote indipendenti e Renegade è anche dotato del sistema di disconnessione dell’asse posteriore, che permette di ridurre il gap di potenza quando non è necessario utilizzare la modalità 4x4, ottimizzando così i consumi.

L’esordio di Jeep Renegade in Italia si caratterizza per il lancio dell’esclusiva “Opening Edition”, una versione a tiratura limitata con carrozzeria bicolore Alpine White con tetto nero oppure Omaha Orange con tetto nero, mentre i cerchi in lega sono da 18 pollici. All’interno ci sono i sedili in pelle nera con cuciture a contrasto, il navigatore UConnect con schermo da 6,5” e visualizzazione 3D, il climatizzatore automatico bizona, il Cruise control, i fendinebbia e gli specchietti ripiegabili elettricamente.