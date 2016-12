Jeep al record di vendite mondiale

08:00 - C’è un’evidenza, un segnale nel fatto che la fusione tra Fiat e Chrysler funziona: il marchio Jeep non è mai stato così forte. Eppure è un nome leggendario, ha più di 70 anni di storia e per molti ancora identifica i fuoristrada tout court. Ammettiamolo: quanti di noi, soprattutto in passato, non hanno chiamato “Jeep” un veicolo 4x4, anche se era di un’altra marca, magari giapponese? Pochi, perché Jeep è sinonimo di fuoristrada e di trazione integrale. E sta vivendo il suo miglior momento di sempre.

Messa alle spalle la disastrosa “merger of equal” (la fusione tra Daimler e Chrysler), la nuova Jeep targata Marchionne ha superato nel 2013 il suo record di vendite annuale ed è la seconda volta di fila. Se nel 2012 era stato superato per la prima volta il traguardo delle 700 mila unità vendute (701.626 per la precisione), nel 2013 si è cresciuti di un ulteriore 4%, portando le immatricolazioni globali a 731.565 unità. Jeep cresce ovunque, negli Stati Uniti come in Europa e nel resto del mondo, in Cina l’incremento sfiora il 30%. E così sta investendo i frutti in nuovi prodotti che presto sbarcheranno anche da noi, come il nuovo Cherokee: negli States, in soli due mesi, sono già 25 mila i clienti che l’hanno acquistato. Il modello best-seller assoluto resta però il Grand Cherokee, venduto nel 2013 in 255.005 unità nel mondo.

In Italia la gamma Jeep si arricchisce in questi giorni di una nuova versione speciale di Wrangler – la Polar – il più estremo dei fuoristrada americani. Ma la grande attesa è tutta per la nuova generazione di Cherokee, con il suo design inedito e una linea più filante e dinamica. Avrà finiture interne più raffinate, con luci d’ambiente a LED e schermo a colori da 7 pollici, in sintonia con i Suv che vanno per la maggiore in Europa. Ma è sempre la meccanica il vanto di una Jeep, e nuovo Cherokee verrà proposto con tre tipi di trazione integrale: Active Drive I a singola velocità; Active Drive II a due velocità e marce ridotte; Active Drive Lock a due velocità, marce ridotte e bloccaggio del differenziale posteriore. Nella gamma motori ci saranno anche due turbo “italiani” firmati Fiat, a gasolio e a benzina.