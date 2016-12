Jaguar XE, la vera “royal baby”

09:00 - Altro che Royal Baby atto secondo! Il secondogenito di William e Kate può attendere, perché ieri a Londra tutti i riflettori erano su un’altra “baby”, la Jaguar XE, modello inedito e il più piccolo (e accessibile) della gamma del giaguaro. Una berlina di grande fascino, con linee sportivissime che citano le moderne coupé 4 porte, e che per l’industria motoristica britannica rappresenta puro ossigeno: i nuovi proprietari indiani di Jaguar-Land Rover hanno infatti investito 1,5 miliardi di sterline nello stabilimento di Solihull (circa 2 miliardi di euro), creando ben 1.700 posti di lavoro.

La nuova Jaguar XE ha l’ambizione di togliere spazi alle tedesche premium di segmento D e punta a farlo prendendo a piene mani dalla coupé F-Type. Di serie è l’ultima generazione del servosterzo elettrico EPAS (Electric Power Assisted Steering), la cui rigidità variabile in funzione della velocità favorisce una sterzata precisa ed anche estremamente maneggevole. Raffinate sono poi le sospensioni posteriori “integral link”, più rigide e soprattutto più precise e rapide nella risposta ai cambi di direzione. Inedito è anche il sistema “All Surface Progress Control”, una tecnologia innovativa che prende spunto dai sistemi di trazione integrale e rileva elettronicamente anche il minimo slittamento, permettendo così di adattare la trazione ottimale istantaneamente, evitando il pattinamento e senza far intervenire il guidatore con il pedale.

La versione top di gamma della nuova berlina Jaguar è la XE S, che monta un motore V6 turbo benzina 3.0 da 340 CV (lo stesso della F-Type) ed è capace di erogare una coppia di 450 Nm, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in 4,9 secondi. Il cambio è l’automatico a 8 rapporti con comandi al volante. Non mancheranno versioni più gestibili della XE, con motori 4 cilindri due litri a benzina e diesel, abbinabili anche a cambi manuali a 6 marce. Quelli a gasolio sono di nuova concezione e arrivano a ridurre i consumi medi fino ai 3,8 litri/100 km, per emissioni di CO2 di appena 99 g/km. In Italia la Jaguar XE sarà in vendita la prossima primavera, i prezzi partiranno da 37.750 euro.