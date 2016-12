Infiniti Q50, una primadonna a MFW

09:30 - Ci voleva la settimana della moda milanese per scoprire un’autentica bellezza orientale. È la Infiniti Q50 2.0 turbo benzina, la nuova versione della berlina giapponese che affianca le Q50 diesel e ibrida elettrica. La premiere italiana è avvenuta l’altra sera al Just Cavalli nel corso della Milano Fashion Week, una location perfetta e intrigante per un’auto seducente come la quattro porte Infiniti. Ad accompagnarla un elegantissimo crossover: Infiniti QX70 con motore 3.0 turbodiesel, che ha coperto anche il ruolo di auto di cortesia per gli ospiti della serata.

La scelta dell’esclusivo Just Cavalli è stata voluta dal Centro Infiniti Milano del Gruppo Fassina, distributore ufficiale del marchio premium di proprietà Nissan, per abbinarlo a una delle griffe più genuine della moda e del saper vivere italiani. La nuova Infiniti Q50 è una vera primadonna tra le vetture premium, con dotazioni uniche come lo sterzo elettronico diretto (Direct Adaptive Steering). La potenza del motore 4 cilindri turbo benzina è di 211 CV e la coppia massima di 350 Nm, trasferita grazie a una trasmissione automatica a 7 rapporti. Restano nella gamma della Q50 la motorizzazione turbodiesel da 170 CV e la sofisticata versione ibrida da 364 CV. Ma nel campo delle berline premium Infiniti è un cantiere aperto: presto sarà rinnovata la più grande Q70 diesel e la Q70 Hybrid, mentre per il Salone di Parigi di inizio ottobre è attesa la nuova berlina Q80.