Il viaggio di Britti con Bianca Atzei

08:00 - Ascoltiamoli (e un po’ guardiamoli in questo video clip). Sono Alex Britti e Bianca Atzei a cantarci questa stupenda ballata romantica dall’impronta soul. Sullo sfondo la nuova Mercedes GLA, partner dei due cantanti nel loro viaggio musicale, perché il nuovo crossover Mercedes – che arriva in questi giorni sul mercato italiano, ha voluto essere testimonial dell’ultimo lavoro del cantautore romano. Bellissima Alex la tua ballata! E la voce di Bianca la impreziosisce. (Poi in futuro, magari la proveremo, ci occuperemo anche della Mercedes GLA).