Il viaggio a Sochi di Panda 4x4 Antartica

08:30 - Alle Olimpiadi invernali di Sochi con la Panda 4x4 Antartica, la versione più esclusiva della piccola 4x4 Fiat. Un team composto dai campioni del Fiat Freestyle Team è partita ieri dal Mirafiori Motor Village alla volta di Sochi, la località russa che dal prossimo 6 febbraio ospiterà i XXII Giochi olimpici invernali. L’iniziativa “Panda to Sochi” nasce dalla collaborazione tra Fiat e l’editore multimediale Vice Media, e si avvale di partner come Nokia, Nitro Snowboards e Beats by Dr. Dre.

Protagonista del viaggio da Torino a Sochi è la Fiat Panda 4x4 Antartica, equipaggiata con il motore TwinAir Turbo benzina di 900 cc e 85 CV di potenza. Una versione speciale, prodotta in edizione limitata e in un’esclusiva carrozzeria bicolore bianco con tetto nero, arricchita con dettagli di pregio come i cerchi in lega da 15 pollici grigi diamantati con coprimozzo arancione, gli pneumatici invernali 175/65, i fendinebbia, i cristalli posteriori e il lunotto Privacy, le calotte dei retrovisori esterni color arancione. Lo stesso abbinamento cromatico grigio e arancione si ritrova all’interno per i rivestimenti in tessuto ed ecopelle. Di serie sono i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico e il sistema Blue&Me con comandi al volante.

In Italia Fiat Panda 4x4 Antartica è disponibile con il motore turbodiesel 1.3 Multijet II da 75 CV, completo di Start&Stop. Il prezzo è di 19.610 euro. Alla partenza del tour erano presenti i rider del Fiat Freestyle Team: Stefano Munari e Stefan Lantschner, con il rider del team Nitro Markus Keller che si alternerà durante il percorso con Dmitri Sartor. Con loro anche una redattrice di Vice Media, che con un Nokia 1520 racconterà il viaggio in tempo reale con immagini e video. Il racconto delle 16 tappe potrà essere seguito sui più noti social network e sui siti www.fiatfreestyleteam.com e www.vice.com/pandatosochi.