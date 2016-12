Il ritorno di Zanardi alle corse auto

08:30 - Si può provare ancora l’emozione dell’esordio? Quando hai 47 anni e una infinita biografia sportiva alle spalle, c’è da pensare che no, l’esperienza ha fatto ampiamente il suo corso. Eppure Alessandro Zanardi l’emozione dell’esordio la sente, il suo debutto lunedì prossimo sul circuito francese di Nogaro non è semplicemente l’ennesimo della sua ineguagliabile storia sportiva, è il ritorno schietto all’emozione della prima volta. Il 21 aprile si apre la stagione delle Blancpain GT Series e il pilota bolognese ritorna ufficialmente alle corse agonistiche al volante di una BMW Z4 GT3 del team Roal Motorsport, col quale gareggerà per l’intera stagione 2014. Ancora con BMW, come già nel Mondiale Turismo WTCC (vincendo 4 gare!). Forza Alex! Perché per Zanardi non si smette mai di fare il tifo.