Il raffinato hi-tech di Range Rover Evoque

Giovane, sportiva, dinamica. Range Rover Evoque ha cambiato la tradizionale immagine Land Rover. In 18 mesi ha conquistato più di 170 mila clienti nel mondo, la maggior parte dei quali si è messa per la prima volta al volante di una Land Rover. La Casa britannica ha così deciso di rafforzare la gamma Evoque proponendo la nuova trasmissione automatica a 9 rapporti, uno dei cambi più evoluti al mondo, prodotto dall'azienda tedesca ZF.

Una trasmissione capace di adattarsi allo stile di guida, migliorando così il comfort e riducendo i consumi e le emissioni di un buon 10% rispetto al precedente cambio automatico. I motori restano i tre leggeri e compatti 4 cilindri della gamma Evoque, due diesel 2.2 di 150 e 190 CV di potenza e il 2.0 benzina da 240 CV. Il Suv britannico dispone inoltre del sistema “Active Driveline”, che passa in automatico alla sola trazione anteriore quando si superano i 35 km/h, ma quando serve la trazione 4x4 effettua in passaggio in soli tre decimi di secondo. Inoltre il differenziale elettronico è in grado di distribuire la coppia fra le due ruote posteriori.

Sul Model Year 2014 di Range Rover Evoque debuttano anche 7 nuovi dispositivi di sicurezza. Due riguardano il parcheggio automatico: Park Exit per l’uscita da un parcheggio parallelo e Perpendicular Park per la sosta in uno spazio perpendicolare al marciapiede. E poi ci sono l’Adaptive Cruise Control, il Forward Alert, l’assistente alla frenata di emergenza, la spia del cambio involontario di corsia di marcia, il rilevatore dei segnali stradali e il Wade Sensing, l’innovativa spia che misura la profondità di guado di un corso d’acqua.