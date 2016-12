Il raduno nelle Langhe di Mazda MX-5

08:00 - “Andar per Langhe” con la Mazda MX-5, la roadster più venduta al mondo. Un raduno che il Registro Italiano Mazda MX-5 ha organizzato per celebrare i 25 anni della spider. E ad Alba, nel cuore delle Langhe, lo scorso 25 maggio sono arrivate ben 115 MX-5, decise a percorrere ad andatura turistica lo splendido scenario delle colline piemontesi, 92 km al mattino e altri 46 nel pomeriggio, tra i vigneti e i noccioleti più rigogliosi d’Europa.

Raduno, turismo, guida a cielo aperto e, immancabile, l’appuntamento gastronomico nelle terre del Barbaresco e del Barolo. La “Trattoria della Torre” di Perletto il “santuario” laico del raduno., organizzato dal Registro in collaborazione con le Concessionarie Mazda Alba, Asti e Alessandria, oltre che con il contributo di Mazda Italia. La MX-5 è forse la più compiuta delle evergreen: sempre fedele a sé stessa, a dispetto della tante versioni che in un quarto di secolo si sono succedute. Ultima arrivata, e presente al raduno delle Langhe, la MX-5 Excite. Disponibile in due colori – Titanium Flash e Deep Chrystal Blue – questa versione speciale è disponibile sia con carrozzeria Roadster che Roadster Coupè, ed è equipaggiata col motore 1.8L da 126 CV e cambio manuale a 5 marce. I prezzi della Mazda MX-5 Excite partono da 25.950 euro, la Roadster Coupé costa 2.000 euro in più.