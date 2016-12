Il quid in più di Mercedes Classe C

09:00 - Le prime immagini della nuova Mercedes Classe C, a metà dicembre, la ritraevano con al volante Michael Schumacher. Il più grande dei piloti per il primo test-drive della migliore automobile di categoria media mai prodotta, e non soltanto in casa Mercedes. Perché una cosa è certa della nuova Classe C: ha una qualità superiore e dotazioni mai viste prime su una berlina media, per quanto questa parola non si addica a una Mercedes.

Il punto però è che, con la nuova generazione di Classe C, la casa della stella fa diventare accessibile, persino popolare, il meglio della produzione automobilistica mondiale. Dotazioni come le sospensioni pneumatiche, l’Head-up Display, i dispositivi di sicurezza dell’Attention Assist e persino una versione ibrida elettrica rappresentano una vera rivoluzione nella categoria e rafforzano l’immagine che la best-seller Mercedes si è conquistata nel mondo (2,4 milioni di unità vendute dal 2007). Sarà anche la berlina “piccola” della gamma Mercedes, ma è davvero un prodigio, alleggerita peraltro di 100 kg rispetto al modello passato, così da risultare ancora più efficiente e performante.

La nuova Mercedes Classe C aumenta di 8 cm il passo (fino a 2,84 metri) e migliora così l’abitabilità interna. L’auto è più slanciata, più lunga di quasi 10 cm e più larga di 4, per un bagagliaio che raggiunge i 480 litri di capacità. Il tutto è disegnato in modo più dinamico ed elegante, l’esperienza della CLA ha toccato anche la nuova Classe C e l’aerodinamica è la migliore del segmento (Cx 0,24). Continua il vezzo Mercedes di distinguere il frontale secondo gli allestimenti: il frontale con la stella centrale oppure, per la sola versione Exclusive, la mascherina delle berline con la stella Mercedes sul cofano motore. Di serie sono i fari con luci diurne a LED integrate, le luci posteriori e di stop a LED. Gli interni sono di alta classe e con dettagli raffinati.

Mercedes assicura una gamma motori tutta Euro 6, che riduce in media i consumi del 20% rispetto a prima. Tre le motorizzazioni al debutto: C220 BlueTec diesel 170 CV e due benzina C180 e C200 da 156 e 184 CV. Ma la vera sorpresa sarà il piccolo 1.6 diesel da 115 CV che arriverà in seguito, ma non mancheranno motorizzazioni più potenti da oltre 300 CV. Infine, come già per la Classe S e la Classe E, Mercedes lancerà una versione ibrida diesel elettrica: la C 300 BlueTec Hybrid, che combina un 4 cilindri diesel da 204 CV con un motore elettrico compatto da 27 CV.