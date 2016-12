Il primo raduno Ferrari in Indonesia

08:30 - La passione per le “rosse” di Maranello, come noto, non ha confini. Non è solo la Formula 1, non è solo il mito del Cavallino rampante, non è solo l’incarnazione del concetto di supercar. La Ferrari è qualcosa di più, è il brand più famoso al mondo, tiene dietro Coca-Cola e Apple, e non sorprende che fan club dedicati al Cavallino rampante sorgano ovunque. Come in Indonesia, dove per la prima volta si è svolto il Ferrari Java Rally, un raduno di tre giorni dal sapore esotico nella bellissima isola di Giava.

Perché anche nel grande arcipelago asiatico – il più grande Paese musulmano del mondo coi suoi 200 milioni di abitanti – le Ferrari sono il sogno dei ricchi e delle star. E così il club Ferrari Jakarta insieme al Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) hanno messo insieme ben 52 vetture e 110 partecipanti al raduno. Hanno attraversato le città di Solo, Surabaja e Yogyakarta, nota quest’ultima come la “città dei re”, oltre alla attuale capitale Jakarta. E sono stati visitati due dei più bei templi indonesiani: Borobudur e Prambanan. Un viaggio a bordo delle Ferrari tutto da ammirare, e anche da apprezzare per le finalità benefiche volte a raccogliere fondi per importanti fondazioni mediche del Paese.