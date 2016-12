Il Premier Abe prova la Toyota fuel cell

09:30 - L’auto a celle combustibili (fuel cell), cioè con batterie che trasformano l’idrogeno in energia elettrica motrice, sarà presto realtà in Giappone. A tenere a battesimo la berlina Toyota a idrogeno è stato il Primo ministro Shinzo Abe, che nella città di Kitakyushu si è pure messo al volante della vettura. Toyota intende lanciare quest’auto in Giappone nell’aprile 2015, e forse in Europa la vedremo la prossima estate. Oltre a mettersi al volante, il Premier nipponico ha fatto di più: ha promesso il sostegno del governo di Tokyo alla creazione di una rete di distribuzione per l’idrogeno in Giappone. Impressionato dalla vettura, che ha voluto guidare per le vie cittadine, Abe ha notato la sorprendente accelerazione dell’alimentazione a celle combustibili, che come quella elettrica assicura scatti e riprese importanti già a regimi del motore bassi.