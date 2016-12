Il patrimonio Alfa Romeo alla Mille Miglia

08:00 - C’è un primato che resterà per sempre imbattibile: le 11 vittorie Alfa Romeo alla Mille Miglia, il “museo viaggiante dell’automobile” che proprio questo fine settimana celebra la 32° edizione della rievocazione storica. Da Brescia a Roma e ritorno, 1.602 km – mille miglia appunto – che rendono omaggio alla corsa che si svolse dal 1927 al 1957, ed esclusivamente a quel trentennio devono appartenere le vetture impegnate nella rievocazione storica. Come sempre cosmopolita la partecipazione alla Mille Miglia storica: i 435 equipaggi al via arrivano da 34 Paesi di tutti i continenti.

All’edizione 2014 partecipano 45 Mercedes. Non sorprende, le “stelle d’argento” e i tedeschi in particolare sono i più assidui della corsa. A seguire spiccano le 43 Alfa Romeo, ma la Casa del Biscione è anche Gold Sponsor della Mille Miglia e dal suo Museo Storico ha estratto tre vetture ufficiali per portarle sulle strade della penisola. Si tratta della 6C 1750 Gran Sport del 1930, della 6C 1500 Super Sport del 1928 e della 2000 Sportiva del 1954. Presente anche una Giulietta Sprint prototipo N° 2, sempre del 1954, che omaggia i 60 anni di vita di un modello fondamentale nella storia di Alfa Romeo. E in una sorta di fil rouge con la sportività di ieri e di oggi, uno spazio della quattro giorni è riservato anche alle nuove 4C e 8C, che a Modena si ritroveranno per il loro primo raduno dedicato.