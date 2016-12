Il nuovo crossover BMW Serie 4

09:00 - Lo scopo è inventare variazioni sul tema delle grandi berline. In BMW ci provano (con successo!) da anni, hanno creato i crossover e ora stanno mischiando le carrozzerie tre volumi e coupé, per disegnare modelli versatili e spaziosi ma dal look dinamico e sportivo. L’ultimo esempio ci arriva dalla BMW Serie 4 Gran Coupé, una 4 porte che ha debuttato in Italia lo scorso mese di giugno e che sorprende non solo per il design, ma per la qualità delle sue motorizzazioni, tutte con doppio turbocompressore TwinPower ed Euro 6.

La Serie 4 Gran Coupé sembra innanzitutto l’opera di un’illusionista. Pare enorme più di una classica berlina 3 volumi, è imponente e maestosa, ma la sua lunghezza di 4,64 metri è esattamente la stessa della Serie 4 Coupé a due porte. Merito delle 4 porte, dell’assetto più alto e probabilmente del tetto – l’elemento più caratteristico del design dell’auto – che è più alto e ha una fortissima personalità, perché scende sinuoso verso il portellone proprio come in una sportiva. Portellone che apre su un bagagliaio enorme: 480 litri di capacità, che arrivano a 1.300 litri abbassando la seconda fila di sedili. Tutto il resto è stile BMW allo stato puro: cofano motore allungato, abitacolo arretrato, frontale aggressivo. Perfetta l’aerodinamica, che si avvale anche degli Air Curtain e degli Air Breather per ottimizzare il flusso d’aria attorno alla carrozzeria.

Gli interni sono da vera ammiraglia. Il comfort abbandona l’immagine dei coupé per abbracciare chiaramente quello di una berlina premium. Già la configurazione dei posti è originale: 4+1, per marcare come l’abitacolo sia stato immaginato per la comodità di un viaggio in 4 persone, con tutti i crismi dell’intrattenimento solitamente forniti da BMW. Nel discorso comfort rientrano anche i nuovi cambi automatici Steptronic, i cui consumi vengono ulteriormente ridotti grazie alla modalità di guida “sailing”. E una vera chicca è poi lo Smart Opener, che consente di aprire il portellone con un semplice movimento del piede.

La gamma motori si compone di tre benzina e due diesel. Si parte dalla 420i con motore 2.0 da 184 CV, si passa alla 428i sempre 2.0 da 245 CV e si arriva alla potente 435i con motore 6 cilindri 3.0 da 306 CV. L’offerta diesel si basa sulla 418d e la 420d, entrambe con motore 4 cilindri 2.0 da 143 CV e 184 CV. La trazione integrale xDrive è disponibile per la 428i e la 420d. La forbice di prezzi della BMW Serie 4 Gran Coupé va da 38.050 a 62.470 Euro.