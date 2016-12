Il new look di Toyota Yaris 2014

08:00 - Sono le prime immagini della Toyota Yaris 2014. Un modello che sa sempre reinventarsi, da quasi due decenni stabile nella lista delle auto più vendute d’Europa, dove ogni generazione viene disegnata e sviluppata. Il segreto di Yaris sta nel suo pragmatismo, nel suo essere sempre convincente, persino con la versione ibrida elettrica lanciata due anni fa, che sta avvicinando quota 100 mila unità vendute. Oggi la Yaris Hybrid conta per un terzo delle vendite Yaris, un’altra scommessa vinta.

Nel corposo restyling della Yaris 2014 c’è spazio sia per ritocchi di stile che tecnici. Il design somiglia a quello della nuova Aygo, con il frontale dominato dalla grande “X” centrale, che crea una sorta di doppia griglia superiore e inferiore e infonde personalità alla vettura. La zona posteriore si presenta con un nuovo paraurti che incorpora il diffusore e con gruppi ottici a LED di nuovo disegno, e ridisegnato è pure il profilo della cornice per l’alloggiamento della targa. A LED sono anche le luci diurne anteriori. Il risultato è uno stile più deciso e a conferma di ciò sono anche gli pneumatici da 15 pollici standard, a richiesta anche da 16”. Dal punto di vista tecnico, il lavoro si è concentrato sul miglioramento delle sospensioni e dell’isolamento acustico. Per il telaio ci sono 36 nuovi punti di saldatura e le sospensioni posteriori sono state ridisegnate per poter installare una barra di torsione più rigida.

All’interno Toyota Yaris 2014 presenta una plancia più minimalista, con la parte superiore del pannello strumenti più sottile e leggera e la zona del quadro strumenti che svela un design più lineare rispetto al passato. L’impressione è di pulizia stilistica e meno comandi fanno sembrare più ampi gli spazi interni. La consolle centrale è stata alzata di 23 mm, riducendo al contempo la lunghezza della leva del cambio di 30 mm, migliorando l’ergonomia e consentendo di aggiungere un nuovo vano portaoggetti. Debutta il sistema multimediale Toyota Touch 2, con le dimensioni dello schermo aumentate da 6,1 a 7 pollici. Quattro le motorizzazioni di Yaris 2014: due benzina 1.0 da 70 CV e 1.3 da 100 CV, un classico diesel common rail 1.4 D-4D da 90 CV e naturalmente la versione ibrida elettrica.