Il metano per Audi A3 Sportback g-tron

09:00 - Audi lancia sul mercato italiano la A3 a metano. È la prima vettura del marchio tedesco a disporre di serie del doppio impianto di alimentazione benzina/metano, una scelta che rende più accessibile la 5 porte premium Audi. Sì perché la versione g-tron a metano è proposta esclusivamente per la A3 Sportback, la carrozzeria a 5 porte del modello, ed è già ordinabile in questi giorni, anche se le prime consegne sono previste tra un paio di mesi.

Audi A3 Sportback g-tron monta un motore 1.4 da 110 CV, a iniezione diretta e sovralimentazione turbo, che raggiunge i 200 orari di velocità massima. Il cambio può essere sia manuale a 6 marce che l’automatico S tronic a 7 rapporti. I due grandi pregi dell’auto sono la versatilità d’impiego e l’efficienza: con un pieno di metano fa circa 400 km, con quello di benzina altri 900 km. In pratica con i due serbatoi pieni riesce a fare Roma-Milano e ritorno. I prezzi della A3 Sportback g-tron sono di 25.650 euro per la versione con cambio manuale e di 27.850 euro per quella S tronic.

La A3 a metano rappresenta la prima novità pratica del 2014 in casa Audi, ma da Detroit – dov’è in corso il salone internazionale – arriva la prima novità futuribile: la Allroad Shooting Brake Concept. Un prototipo bello e intrigante, che anticipa le linee del prossimo crossover compatto a tre porte, forse il Q1 atteso per il Salone di Ginevra di inizio marzo. Più corta di 18 cm e più bassa di 19 cm rispetto alla Q3, la Allroad Shooting Brake è un modello sportivo ma anche ecologico, vista la propulsione ibrida elettrica e-tron che la muove, con un potente 2.0 turbo benzina da 292 CV cui sono abbinati due motori elettrici: uno da 40 kW montato sull’asse anteriore e uno da 85 kW sul retrotreno, per complessivi 408 CV di potenza massima e 650 Nm di coppia.

La Allroad Shooting Brake accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Eppure le bastano meno di due litri di benzina per fare più di 100 km! La trasmissione è la DSG a doppia frizione, mentre la trazione è integrale e-tron quattro. La concept della prossima Audi Q1 assicura un’autonomia di marcia di 820 km, considerando il serbatoio di benzina e le batterie agli ioni di litio completamente cariche.