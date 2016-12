Il graffio sportivo di Felino CB7

08:30 - Chi lo dice che una supercar deve essere per forza italiana? O inglese o tedesca, insomma della Vecchia Europa. Dal Canada arriva una vettura che minaccia di mettere in imbarazzo i soliti nomi dei brand sportivi. Si chiama Felino CB7 ed anche se non graffierà alcun costruttore famoso di auto sportive (dormono sogni tranquilli Ferrari e Porsche) rappresenta una ventata di novità nel segmento delle sports car. Non fosse altro che per il design, che qualcuno vuole vedere come una batmobile tramutata da sogno in realtà.

Felino è un costruttore canadese e proprio al Salone di casa di Montreal ha svelato pochi giorni fa la sua ultima creatura, la CB7. Si tratta di una biposto dai tratti molto aggressivi, allungata davanti e con una coda tagliatissima per ottimizzare il discorso aerodinamico. È leggerissima, merito della carrozzeria leggera e del telaio in fibra di carbonio. Motore classico V8 di derivazione GM, grande cilindrata (oltre 6 litri) e potenza di 532 CV, per prestazioni da urlo: 3,5 secondi lo scatto da 0 a 100. La CB7 ha richiesto quasi 4 anni di sviluppo e nasce dalla volontà di Antoine Bessette, un ex pilota che si è reinventato imprenditore. Ha un sogno: rendere popolare il segmento delle supercar, tanto che promette un prezzo inferiore ai 100 mila dollari per la sua creatura. Chi volesse approfondire la conoscenza della Felino CB7 ha a disposizione il sito web www.felinocars.com.