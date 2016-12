Il gasolio sportivo di Opel Astra GTC

08:30 - Che il gasolio sia diventato negli ultimi anni un carburante “sportivo” lo abbiamo visto tante volte, e su modelli di più costruttori. L’iniezione diretta, la sovralimentazione turbo e la coppia sempre superiore ai pari cilindrata benzina sono una prerogativa dei turbodiesel common rail. Ma adesso Opel affianca il diesel ad alte performance a un look da vera sportiva e lo fa per la sua vettura best-seller: Astra. Nasce così la Opel Astra GTC diesel con carrozzeria coupé 3 porte.

Il cuore di questa versione è il motore 1.6 CDTI, che garantisce potenza ed efficienza a un livello superiore al 1.7 CDTI che va in soffitta. La potenza del 1.6 turbodiesel a iniezione diretta common rail è di 136 CV e la coppia massima di ben 320 Nm, 20 in più del precedente 1.7. Le performance dicono che la nuova Astra GTC accelera da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi, la ripresa da 80 a 120 orari in quinta marcia avviene in meno di 9 secondi e la velocità di punta raggiunge i 200 km/h. Un motore di grande efficienza: Euro 6, con consumi medi nel ciclo misto di 4,1 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a soli 109 g/km. La vettura ha di serie lo Start/Stop e il sistema di recupero dell’energia in frenata, mentre il motore è abbinato a un cambio manuale a 6 marce a basso attrito.

Tra le innovazioni di Opel Astra GTC diesel ci sono il turbocompressore con turbina a geometria variabile e lo speciale catalizzatore LNT (lean NOx trap), che abbatte le emissioni degli ossidi di azoto NOx senza che siano necessari additivi. Una soluzione ecologica e poco ingombrante, utile all’ambiente perché gli scarichi nocivi non sono soltanto quelli di biossido di carbonio (CO2). La nuova Opel Astra GTC diesel è disponibile in Italia a partire da 24.600 Euro.