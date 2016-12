Il futuro? Metà berlina, metà Suv

08:30 - La prima impressione di un prototipo auto, quando lo scoviamo in un angolo di un salone, è che resterà tale. Non così per Hyundai Intrado, un originale crossover metà berlina e metà Suv che la Casa coreana ha esposto al Salone di Ginevra. Intrado incarna la visione di futuro di Hyundai, che conferma l’idea di farne un veicolo “vero”, modificato certo in più punti, ma destinato alla strada. Guardandolo non si direbbe…

Hyundai Intrado è un crossover, che assume però forme nuove ed è stato realizzato con materiali leggerissimi, perfettamente abbinabili alla tecnologia a fuel cell, in pratica l’alimentazione a idrogeno, che sfrutta batterie (cells) agli ioni di litio di grande potenza. L’incrocio tra carrozzerie è ben visibile già dalla fiancata, estremamente slanciata e sportiva, mentre all’interno è un trionfo di spazi e dotazioni comfort, anche se nel prototipo l’abitacolo ha una configurazione a 4 posti poco usuale al tipo di auto. Anche gli interni sono leggerissimi, merito di una struttura centrale in fibra di carbonio. Hyundai definisce le tecnologie impiegate sulla Intrado “smart” e sono parte anche della nuova Genesis, ammiraglia della Casa coreana.

La nuova serie della grande berlina Genesis arriverà in Europa nei prossimi mesi, forte di un motore V6 di 3.8 di cilindrata, a iniezione diretta di benzina, cui è abbinata una moderna trasmissione automatica a 8 rapporti. Nel pacchetto di sofisticate tecnologie c’è anche l’innovativo sistema di trazione integrale HTRAC. Hyundai Genesis porta nell’industria dell’auto un’assoluta novità mondiale: il sensore di presenza di CO2 nell’abitacolo. Questo gas è inodore e pericoloso, ma grazie al sensore la Genesis aiuta ad evitare gli attacchi di sonnolenza.