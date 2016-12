Il DNA sportivo di Alfa Giulietta Riders

09:00 - Nuova versione Riders per Alfa Giulietta. Un modello che sembra tagliato su misura di Jorge Lorenzo, nuovo testimonial Alfa Romeo, che ha anche provato a Balocco parte della gamma della Casa del biscione. La nuova Giulietta Riders si caratterizza per gli elevati contenuti tecnologici, come il sistema di infomobilità Uconnect Nav, con touch screen da 6,5 pollici e vivavoce Bluetooth, gestibile anche con comandi vocali.

Sempre di serie Alfa Giulietta Riders vanta i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, i fari bixeno adattivi e i fendinebbia, i cerchi in lega da 16 pollici. Contenuti molto superiori rispetto alla versione Progression da cui prende spunto, per un vantaggio di oltre 2.000 euro a favore della clientela. Questo modello è disponibile dal prossimo fine settimana nelle motorizzazioni 1.4 turbo benzina da 120 CV, 1.6 Multijet II a gasolio da 105 CV e 1.4 turbo benzina/GPL da 120 CV. I prezzi di listino partono rispettivamente da 23.650, 25.350 e 25.900 euro. Con la versione Riders sono 6 i livelli di equipaggiamento della berlina 5 porte italiana.

Jorge Lorenzo ha definito la Giulietta Riders “un’auto da città e da viaggio, non da corsa, ma ti ci puoi divertire tantissimo, soprattutto sulle curve, grazie al sistema DNA che ti permette un settaggio sportivo della vettura togliendo il controllo di trazione”. Testimonial Alfa Romeo, il campione spagnolo porterà in pista in alcune tappe del Mondiale Superbike 2014 (di cui Alfa Romeo è Top Sponsor) la supercar 4C, quest’anno Safety Car e Official Car sia del Mondiale Superbike che del Mondiale auto Turismo WTCC.