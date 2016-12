Il design al centro del progetto Aygo

09:30 - Le city car sono le auto più sacrificate sull’altare del design. Perché, si dice, devono essere pratiche, facili da guidare e da parcheggiare, utili per assicurare i necessari spostamenti cittadini. Ma se un prodotto vuole avere successo, il design non è mai secondario. Lo ha compreso bene Toyota, che con la seconda generazione di Aygo sperimenta nuovi concetti di stile. Differenziando l’auto dalle “cugine” Peugeot e Citroen prodotte nello stesso impianto in Slovacchia.

La nuova Toyota Aygo si presenta un con frontale assolutamente inedito e originale. Disegnato con uno schema a “X”, riempie gli spazi di questa con i particolari essenziali: gruppi ottici, prese d’aria, fendinebbia. E riproduce lo schema X anche sulla fiancata, tra i cristalli e i retrovisori esterni. La nuova Aygo ha anche più personalità, pur restando compatta in appena 3,455 metri di lunghezza, perché ha carreggiate più ampie e un’altezza che invece si riduce, così da ottimizzare sia la linea della vettura che la resa aerodinamica. Lo spazio per i passeggeri davanti aumenta di 7 mm e ciò migliora anche l’assetto di guida della Aygo, un’auto che non ammette di essere relegata soltanto a seconda auto di famiglia.

Toyota Italia ha deciso di lanciare la nuova Aygo in questi giorni, che sono gli stessi della Design Week di Milano (noto come Salone del Mobile). In collaborazione con Editoriale Domus, la city car nipponica è divenuta partner dell’evento fuorisalone Domus Voices e fa bella mostra di sé nel centralissimo Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano fino a domenica 13 aprile. La vicinanza di Aygo al tema del design è ribadita poi con un concorso web (dal 7 al 28 aprile) che invita a fotografare la vettura con una apposita app (Sayduck) e postare la foto su Instagram con l’hashtag #AREYOUFUN. La foto vincitrice permetterà all’autore l’uso per 3 mesi, in comodato gratuito, della nuova Aygo. Tutte le informazioni sul sito web aygo.domusweb.it.