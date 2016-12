Ice drifting con Dacia Duster

08:30 - C’è un terreno dove automobili e natura si incontrano con rispetto ed è la neve. Quei luoghi dove le strade sanno di viscido, perché patinate di ghiaccio o neve o fanghiglia, e le auto devono dare il loro meglio per non scivolare via pericolosamente, con gli pneumatici giusti, la trazione integrale, i dispositivi di sicurezza. Un terreno su cui la nuova Dacia Duster si muove con disinvoltura, e a dimostrarlo ci pensa questo weekend il “Club Dacia On The Road” in Val d’Aosta.

Il Suv Dacia – la vettura più venduta del brand rumeno di proprietà Renault – trasformerà questo fine settimana il tranquillo borgo di Saint Rhémy en Bosses in un teatro di avventure emozionanti sulla neve. Il villaggio valdostano ai piedi del San Bernardo è noto per la pratica di molti sport invernali, sci ma anche Ice-drifting e ciaspolate, e per il suo Carnevale che proprio in questo primo weekend di marzo trova la sua festa con le maschere tipiche ispirate alle divise napoleoniche (le lanzette) presenti in questo territorio nell’800. Grazie al “Club Dacia On The Road”, il Suv è protagonista della due giorni con l’evento “Dacia Duster No Limits”, che permetterà agli iscritti di provare la guida su una pista ghiacciata (Ice drifting) al fianco di piloti professionisti.

Nel programma anche emozioni legate al palato, con la visita al celebre prosciuttificio del “Jambon de Bosses” e una tipica cena valdostana in baita a 2.000 metri. Un’occasione che meritava anche un’opportunità commerciale: Dacia presenta infatti proprio a Saint Rhémy en Bosses la versione speciale Duster Brave, prodotta in soli 100 esemplari. Basata sul livello Laureate e con motore 1.5 dCi da 110 CV 4x4, dispone di serie del Pack Look, con vetri elettrici posteriori, radar parking, volante in cuoio e ruota di scorta. Duster Brave è proposto al prezzo di 19.900 euro a partire dal prossimo mese di aprile, i primi 10 esemplari sono prenotabili online già da questo mese di marzo.