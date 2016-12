I test estremi di Opel Adam Rocks

09:30 - Tutto pronto per il lancio della Opel Adam Rocks, la versione più sportiva e senza dubbio la più divertente da guidare della city car tedesca. Look da piccolo crossover metropolitano, l’assetto più alto da terra di 15 millimetri rispetto alla Adam normale, e una taratura specifica di molle e ammortizzatori. La Adam Rocks è una versione per spiriti sportivi, ma anche originali, visto che la baby Opel vanta di serie l’esclusiva capote in tela Swing Top.

Gli ingegneri Opel hanno concluso i collaudi presso il Centro Prove di Dudenhofen e presto vedremo la Adam Rocks su strada, forse già a fine estate. Test tanto rigorosi quanto estremi, come il cosiddetto “percorso della tortura”, in cui l’auto dimostra la sua robustezza affrontando quasi un km di buche, cunette, il “guado“, una sezione lastricata e un tratto di pavé. Un test che mette a dura prova il telaio, ma la Adam Rocks ha superato queste e altre prove, come le curve con pendenze di 40 gradi! Al top della gamma Adam, questa versione ha il nuovo servosterzo elettronico tra le dotazioni di serie, la cui impostazione è stata modificata per migliorarne la reattività. Sempre di serie il controllo elettronico di stabilità e i cerchi da 17 pollici. La Adam Rocks è anche la prima Opel a montare il nuovo motore 3 cilindri Ecotec a iniezione diretta di soli 1.0 cc di cilindrata, super efficiente ed Euro 6.