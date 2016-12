I nuovi cabs londinesi saranno elettrici

09:00 - Sono una delle immagini più classiche di Londra. I taxi neri – i celebri black cabs – come le cabine telefoniche rosse che, una volta, tappezzavano i marciapiedi della capitale inglese. Ma i tempi cambiano, si sa, e le cabine telefoniche sono ormai un ricordo. Come i vecchi taxi, sostituiti dai nuovi prodotti da Nissan e che presto saranno alimentanti da motori ibridi elettrici, così da partecipare il meno possibile al “fumo di Londra”, anche questo a dire il vero un mito alquanto sfatato.

Per cercare di impattare il meno possibile con la tradizione, Nissan ha ideato un taxi molto simile nel look ai vecchi “black cabs”, soprattutto nel frontale. Il modello di partenza è la multispazio NV200, nota come Evalia nella versione passeggeri ma apprezzata anche come furgone. Un veicolo solido, robusto, affidabile, che sarà messo su strada a dicembre di quest’anno. All’inizio avrà un motore 1.6 benzina con cambio automatico, ma già dal 2015 dovrebbe arrivare la versione elettrica. Il design del taxi londinese è stato realizzato su misura nel Centro Stile che Nissan ha proprio nella capitale britannica (qui sono nati Qashqai e Juke), seguendo indicazioni un po’ fuori mercato, come il raggio di sterzata di 7,6 metri richiesto dalla normativa TfL (Taxi for London). Nissan ha un progetto taxi in molte aree metropolitane del mondo: dopo Londra, sue flotte di taxi sono previste a New York, Barcellona e Tokio.