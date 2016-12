I muscoli di Dodge Challenger SRT

08:30 - Il gruppo Chrysler ha avviato la produzione in Nord America della Dodge Challenger SRT, la berlina più potente e più veloce del mondo. Coi suoi 707 CV di potenza, la quattro porte americana esprime in effetti un’esuberanza inusuale nel settore delle auto stradali. Ma Dodge il suo lato sportivo non l’ha mai nascosto, anzi. Nella grande tradizione delle “muscle car” a stelle e strisce (Corvette, Mustang, Camaro), Dodge si è ritagliata un posto di rilievo. Un nome su tutti: la Viper.

Ma anche le sue berline sanno essere “cattive” all’occorrenza, e lo dimostra proprio la Dodge Challenger SRT 2015. Monta il nuovo motore 8 cilindri di 6.200 cc, che nella versione standard sviluppa 485 CV (e già sono un bel po’), ma con le specifiche racing Hemi Hellcat riesce a sviluppare 707 CV a un regime elevatissimo di giri, diventando così l’auto col motore V8 più potente mai costruito dal gruppo americano (ora nell’orbita Fiat). Il cambio è automatico a 8 rapporti e tutte le dotazioni hanno una chiara impronta sportiva, come gli pneumatici Pirelli PZero da 20 pollici e misura 275/40. Insomma una vettura che consente a Dodge di festeggiare degnamente i suoi 100 anni dalla fondazione, che cadono proprio quest’anno. Il prezzo della Challenger SRT 2015 non è neanche eccessivo, considerate le qualità dinamiche della berlina: 60 mila dollari.