I cinesi nel capitale azionario Peugeot

08:40 - I cinesi entrano in Peugeot. Col 14% del capitale del gruppo PSA – Peugeot-Citroen – il gruppo automobilistico Dongfeng avrà la stessa quota azionaria che sottoscriverà anche lo Stato francese. Una scelta fatta dall’Eliseo proprio per non fare dei cinesi il primo azionista del gruppo auto, in ambasce dopo la perdita secca di 5 miliardi di euro nel 2012 e la chiusura dello stabilimento di Aulnay, con gli altri due siti di Mulhouse e Poissy che rischiano il ridimensionamento se non la chiusura.

Insieme allo Stato francese e a Dongfeng, anche la famiglia Peugeot avrà il 14% del gruppo PSA, ma la quota scende dall’attuale 25% (con quasi il 40% dei diritti di voto). L’ingresso dei cinesi costa peraltro l’alleanza con General Motors, che meno di un anno fa aveva acquistato il 7% di PSA e dato vita a una serie di collaborazioni per lo sviluppo di auto e veicoli commerciali. Ora gli americani hanno ceduto la quota (perdendoci, pare, circa 80 milioni di euro), ma per il gruppo transalpino si aprono le porte della ricapitalizzazione: 3 miliardi di euro, sottoscritti per la metà da Dongfeng e per metà dallo Stato francese. Storico partner Peugeot in Cina, con la quale ha costituito varie joint-venture, Dongfeng è diventato oggi un colosso, capace di allargare le sue collaborazioni persino con Renault, storico rivale della Casa del Leone.