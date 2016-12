I 100 anni Maserati in mostra a Modena

10:00 - Per celebrare i suoi 100 anni di storia, Maserati fa festa a casa… Ferrari. È infatti il Museo Enzo Ferrari di Modena ad ospitare “Maserati 100 – A Century of Pure Italian Luxury Sports Cars”, la mostra che per oltre sei mesi, fino al gennaio 2015, renderà omaggio all’azienda fondata dai fratelli Ettore, Ernesto e Alfieri Maserati. E all’inaugurazione dell’altro giorno erano presenti, con l’amministratore delegato Maserati Harald Wester e quello Ferrari Luca di Montezemolo, i cugini Carlo e Alfieri Maserati, rispettivamente figli dei fondatori Ettore ed Ernesto. Ospite d’onore anche Stirling Moss, pilota leggendario della Casa modenese.

Tante le macchine meravigliose che hanno fatto la storia della Casa del Tridente, alcune si alterneranno perché quest’anno gireranno il mondo per le tante esposizioni cui sono state chiamate. Da citare sono sicuramente la Maserati Tipo 26, prima vettura a fregiarsi nel 1914 del marchio Maserati, la V4 Sport Zagato che stabilì il record mondiale di velocità nel 1929 con Baconin Borzacchini, la monoposto sportiva Maserati 250 F che vinse il Campionato mondiale di Formula 1 con Juan Manuel Fangio nel 1954 e nel 1957. Fino alla Tipo 60 “Birdcage”, celebre biposto sportiva a motore anteriore che fu tra le auto guidate da Stirling Moss. Ma emozione suscita anche la Quattroporte del 1965 appartenuta a Marcello Mastroianni. Il Museo Enzo Ferrari di via Ciro Menotti a Modena accoglie non soltanto l’esposizione di autovetture, ma rappresenta anche l’universo storico Maserati, con ben 19 proiettori che illuminano la storia della Casa del Tridente.