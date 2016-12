Honda Civic, le nuove versioni

08:30 - Al Salone di Parigi, che inizia il prossimo 5 ottobre, vedremo le nuove Honda Civic. Sia la classica 5 porte che la wagon Tourer sono state riviste nel design degli esterni, ma con loro ci sarà anche l’inedita Civic Sport, che richiama lo stile della Type R e rende più accessibile alla clientela Honda la qualità sportiva. Nel nuovo ventaglio di tecnologie, spicca il rinnovato sistema di infotainment Honda Connect e il dispositivo di frenata automatica alle basse velocità, che sarà disponibile di serie sull’intera gamma.

Il design delle nuove Honda Civic e Civic Tourer cambia radicalmente nella zona anteriore, con i gruppi ottici ora dotati di luci diurne integrate e il nuovo ed elegante paraurti frontale. Nuovo design anche per la fiancata e, per la parte posteriore, del design di paraurti e spoiler, mentre le luci sono a LED. Fantastica la capacità del bagagliaio per un’auto di segmento C: 477 litri la 5 porte e ben 624 litri la Civic Tourer. All’interno Honda introduce nuovi tessuti dei sedili e cuciture sui poggiatesta, nuovi inserti sulle porte (le maniglie sono cromate) e un cruscotto rifinito in nero metallico. Tra le dotazioni standard, la telecamera posteriore di assistenza al parcheggio. La gamma della best-seller Honda si arricchisce poi della versione Civic Sport. Look specifico, basti dare uno sguardo al grande spoiler posteriore colorato o ai cerchi in lega da 17 pollici (gli stessi della R Type). I motori di questo modello sono due: 1.6 turbodiesel da 120 CV e 1.8 benzina da 142 CV.