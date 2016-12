Goodyear vara un nuovo dirigibile

08:30 - È uno dei mezzi più ecologici che ci sia. Non inquina, ha bisogno di un po’ di energia ma non di carburanti fossili, ha un’autonomia di marcia elevatissima e non è soggetto al traffico perché vola. È il dirigibile, che nell’immaginario di molti di noi è quello Goodyear che per anni abbiamo visto svolazzare sulle nostre città. Un mezzo ecologico, ma che purtroppo paga il prezzo di qualche tragedia evocata con immagini forti (l’elio brucia!), molto impressive.

Ma Goodyear ha ora deciso di rilanciare il suo famosissimo dirigibile, che sostituisce quello varato 45 anni fa. Certo sempre a scopi commerciali, anche se negli anni 30 del secolo scorso questi aeromobili furono utilizzati anche per il trasporto passeggeri tra l’Europa e le Americhe. Gli Zeppelin impiegavano 4-5 giorni per collegare Berlino e New York o Francoforte e Rio de Janeiro. Il nuovo dirigibile Goodyear ha compiuto il suo primo volo di prova il 18 marzo scorso, ma l’inaugurazione ufficiale è prevista la prossima estate. Dopodiché il nuovo dirigibile sarà ufficialmente pronto per viaggiare sulle città degli Stati Uniti, alla velocità massima di 80 miglia orarie (140 km/h).

Il nuovo dirigibile Goodyear non ha ancora un nome. Di proposte via Internet ne sono arrivate circa 15.000 all’azienda produttrice di pneumatici (e non solo). Di queste ne ha selezionate 10 e ha lanciato un concorso per battezzare il nuovo aeromobile: nella decina sono entrati nomi come Adventurer, Ambassador, Explorer, Goodwill, Wingfoot One. Tra qualche giorno sapremo. Ma più importante ancora sarà addestrare nei prossimi due mesi il personale di volo che guiderà il grande dirigibile Goodyear.