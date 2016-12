Gli Airbump di Citroen C4 Cactus

08:30 - Un Suv in gamma è oramai una banalità. Tutti i marchi ce l’hanno, con poche eccezioni, anche se magari collaborano con costruttori più inclini alla produzione di 4x4. Ma Citroen non è mai banale, e così per il suo prossimo C4 Cactus – Suv che vedremo sul mercato dal prossimo autunno – ha pensato a un’innovazione importante, che mette insieme stile e funzionalità e coinvolge il design e l’assetto. Si tratta degli Airbump e in queste immagini si vedono all’opera.

Gli Airbump Citroen sono protezioni aggiuntive integrate nelle fiancate e nei paraurti, che servono a proteggere la carrozzeria riducendo i tanti, piccoli danni che questa subisce giorno dopo giorno. La loro funzione è quindi ben specifica, ma i progettisti francesi non si sono limitati a questo e hanno voluto caratterizzare anche esteticamente un veicolo come il C4 Cactus, che gli Airbump li mette bene in mostra, acquisendo una chiara identità sportiva. Il nuovo crossover Citroen ha l’assetto e le qualità dinamiche tipiche di un Suv, ma si ispira nel look al mondo delle coupé sportive. Realizzati in TPU – poliuretano termoplastico – gli Airbump non richiedono manutenzione e sono disponibili in quattro tinte (Nero, Grigio, Cioccolato e Sabbia), permettendo così di personalizzare la vettura in aggiunta ai 10 colori di carrozzeria di C4 Cactus.