Giulietta e MiTo, pronti i nuovi motori

Un potente motore a gasolio con cambio automatico per la Giulietta e un brillante turbo benzina per la MiTo. Sono queste le ultime novità che Alfa Romeo propone sul Model Year 2014 dei suoi due modelli di punta. Per la Giulietta si tratta di un ulteriore rafforzamento di gamma, viste le recenti introduzioni del turbodiesel da 150 CV, dell'ibrida a gpl con sovralimentazione turbo da 120 CV e della versione top di gamma Quadrifoglio Verde da 235 CV.

Ma veniamo alle ultime novità. Alfa Romeo Giulietta 2014 si presenta con l’inedito motore 2.0 JTDM da 175 CV, cui è abbinato il cambio automatico TCT. Si tratta di un motore turbodiesel common rail di ultima generazione, il cui ciclo di combustione prevede fino a 8 iniezioni e così non spreca carburante. Un motore forte di una coppia massima ai vertici della categoria – 350 Nm a 1.750 giri al minuto – che permette performance importanti: 220 orari di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 in 7,8 secondi. Pur vantando un’estrema efficienza coi suoi consumi di 4,4 litri di gasolio per percorrere nel ciclo misto 100 km, mentre le basse emissioni di CO2 si attestano sui 116 g/km, un valore record per un’auto da 175 CV.

Per Alfa MiTo 2014 la novità è invece il motore 1.4 MultiAir da 140 CV, anche in questo caso abbinato al cambio TCT. Si tratta di un turbo benzina che potenzia di 5 CV il precedente MultiAir e affianca il TwinAir da 105 CV (e cilindrata di 875 cc) già in gamma. Il nuovo 1.4 MultiAir permette alla compatta sportiva di raggiungere i 210 km/h di velocità, per uno scatto sullo 0-100 che richiede circa 8 secondi. Senza eccedere nei consumi, attestati su una media di 5,4 litri per 100 km e con scarichi di CO2 di 124 g/km. Questa nuova motorizzazione della MiTo equipaggia esclusivamente la versione Distinctive e ha un prezzo di listino di 21.100 euro. Alfa Giulietta col motore 2.0 JTDM 175 CV è invece disponibile in due allestimenti: Distinctive ed Exclusive, per prezzi che partono da 30.450 euro.