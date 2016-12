Freeway, la nuova Dacia Duster

08:30 - Agli italiani piace Duster. Il Suv Dacia, razionale, robusto, col miglior rapporto qualità/prezzo del mercato, è stato rinnovato e ha già conquistato 10 mila clienti. Un italiano su due lo preferisce diesel, un ottimo 40% nella versione a gpl e il restante a benzina. Tra tutti spicca un dato: l’88% di chi lo compra sceglie la versione top di gamma Laureate! Per rendergli il giusto merito, Dacia lo sta proponendo in versioni speciali a numero limitato e a settembre arriverà l’ultima di queste: Freeway. Sarà prodotta in soli 100 esemplari.

Dacia Duster Freeway si presenta con un look originale realizzato grazie a una pellicola 3M. Il motivo di stile che lo contraddistingue si chiama “New York Skyline” e denota retrovisori neri e a contrasto il tetto grigio cometa metallizzato. Un look valorizzato anche dallo spoiler posteriore e dalla finitura cromata di soglia bagagliaio e terminale di scarico. Di serie Duster Freeway ha la cartografia Europa, il cruise control, i vetri posteriori elettrici, il volante in cuoio. Un Suv dallo spirito giramondo, che di serie ha la ruota di scorta. Il motore è il 1.5 dCi turbodiesel da 110 CV a trazione anteriore. Il prezzo di Dacia Duster Freeway è di 16.900 euro. Per fine anno, accanto a questa e a Duster Brave, Dacia promette una terza versione Limited Edition del suo veicolo best-seller.