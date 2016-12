Ford verso la guida elettrica e automatica

09:00 - Ford è pronta a lanciare sul mercato una berlina ad alimentazione elettrica e a guida automatizzata. Il modello in questione è la Fusion Hybrid, ma il nome valido negli Stati Uniti in Europa diventa Mondeo. Una sfida doppia quella della Casa di Detroit, perché invita i 200 milioni di automobilisti americani a guidare veicoli a emissioni zero e, soprattutto, a guida automatizzata. L’ambizione di Ford è rendere popolari questi veicoli entro il 2025.

Elevatissimo il know-how tecnologico e di sapere che Ford ha messo insieme per lo sviluppo della Fusion Hybrid. Si è infatti avvalsa della collaborazione del MIT – il Massachusetts Institute of Technology – e della Stanford University, due delle più importanti istituzioni accademiche d’America. Con queste partnership, Ford ha anche implementato contenuti tecnologici d’avanguardia, come i sistemi di parcheggio automatico, di frenata d’emergenza automatica e via dicendo. “Per raggiungere la nostra vision di mobilità futura abbiamo bisogno di lavorare con molti partner pubblici e privati – ha detto il Vice-presidente Ford e responsabile dell’area tecnica Paul Mascarenas – . Lavorando con università del calibro del MIT e di Stanford rafforza la nostra capacità di sviluppare il presente pensando al futuro”.

Già lanciata in Nord America, la nuova Ford Fusion/Mondeo è, sotto il profilo dell’alimentazione, un’auto di enorme versatilità, visto che è commercializzata con quattro tipi di propulsione, secondo i mercati: benzina, diesel, ibrida elettrica e ibrida plug-in.