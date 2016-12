Ford nuova Focus e Mustang cabrio

14:41 - La nuova Focus, il Suv Edge e l’ultima versione della Mustang, anche cabriolet, rendono ricca la presenza Ford al Salone di Ginevra. Ma non manca lo slancio tecnologico: primo per i nuovi dispositivi di infomobilità Sync, secondo per il prototipo di un’auto alimentata con energia solare: la C-Max Solar Energi.

La nuova Focus si presenta con sofisticate dotazioni tecniche e sospensioni e ammortizzatori rinnovati. Oltre al Sync con schermo HD a colori e controllo vocale, anche per le funzioni di navigazione, la best-seller Ford avrà il sistema di parcheggio automatic “hands-free” e un più avanzato dispositivo di frenata automatica Active City Stop, che ora agisce anche a velocità di 50 km/h. La gamma motori include il 3 cilindri 1.0 EcoBoost a benzina e il nuovo 1.5 EcoBoost sempre a benzina, più il rinnovato 1.5 TDCi diesel, motori sempre molto efficienti. A Ginevra debutta il nuovo Suv medio Ford, si chiama Edge e andrà a posizionarsi tra i modelli EcoSport e Kuga. È il segnale di un’espansione, perché Ford vuole introdurre in Europa 25 nuovi modelli nel giro di 5 anni.

Vera attrazione per gli amanti della mobilità pulita è la C-Max Solar Energi Concept, una versione che ha pannelli solari sul tetto e cattura l’energia utile da trasformare in forza motrice. Il sogno di chi vorrebbe abbattere le emissioni nocive e l’effetto serra partendo da una rivoluzione nel sistema dei trasporti. Se la testa va alla C-Max a energia solare, il cuore batte però per la nuova Mustang, proposta anche in carrozzeria convertibile, cioè coupé/cabrio. Ford dimostra di voler puntare sui mercati europei, dove l’auto arriverà nel 2015, così la propone con un possente motore V8 5.0 tipicamente americano, ma anche con un più accessibile 4 cilindri 2.3 EcoBoost.