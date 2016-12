Ford Mustang star del cinema

09:30 - C’è un’auto che ambisce al titolo di star indiscussa del cinema ed è la Ford Mustang. Al Salone di Ginevra Ford presenta la nuova serie, distribuita ufficialmente anche in Europa e la cosa non era così scontata. La Mustang debuttò sul grande schermo esattamente 50 anni fa, nell’aprile del 1964 in “Goldfinger”, agli albori della saga di James Bond. Oggi la sportiva americana è invece protagonista del film “Need For Speed”, con Aaron Paul al volante.

Dopo la premiere ginevrina la nuova Mustang andrà a listino in Europa, sia in versione coupé che convertibile. Ford la proporrà con due motorizzazioni: il V8 molto americano di cilindrata 5.0 sviluppa 426 CV, ma in più c’è un motore perfetto per le abitudini europee, il 4 cilindri EcoBoost 2.3, poderoso coi suoi 309 CV, ma anche efficiente. La Mustang è però una ciliegina sulla torta, perché alla kermesse elvetica Ford propone modelli decisamente più popolari, come il nuovo Suv Edge ad esempio, una via di mezzo tra EcoSport e Kuga che rafforza la gamma Suv della Casa americana in Europa. C’è poi il prototipo rivoluzionario C-Max Solar Energi, con la sua ultra ecologica alimentazione ad energia solare.

Su tutte spicca però la nuova Focus. La best-seller Ford si presenta con un nuovo gruppo sospensioni-ammortizzatori e l’evoluto sistema di infomobilità Sync, con schermo HD a colori e controllo vocale, anche per le funzioni di navigazione. Molto ricca la dotazione di sicurezza, che include il sistema di parcheggio automatico “hands-free” e un più avanzato dispositivo di frenata automatica Active City Stop, che ora agisce anche a velocità di 50 km/h. La gamma motori include il 3 cilindri 1.0 EcoBoost a benzina e il nuovo 1.5 EcoBoost sempre a benzina, più il rinnovato 1.5 TDCi diesel, motori sempre molto efficienti.